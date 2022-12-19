دوليه

يفضل لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، الاستمرار في مسيرته الدولية، بعد نهاية مشوار فريقه في كأس العالم. وحسمت كرواتيا الميدالية البرونزية بالمونديال، بعد الفوز على المغرب 2-1 أول من أمس، في لقاء تحديد المركز الثالث. وقال نجم ريال مدريد الإسباني في تصريحات للصحافيين : «لا أفكر حاليا في الاعتزال الدولي، ولا أعلم إن كنت سأستمر حتى النسخة القادمة للمونديال أم لا، لكنني سأظل أقاتل مع كرواتيا ما دمت قادرا على العطاء بدنيا وذهنيا». وأضاف: «من السهل أن أوقف مسيرتي الدولية الآن، وأكتفي بالتركيز مع فريقي، لكنني لن أتوقف عن القتال مع زملائي تحت علم كرواتيا».

وزاد: «التحكم في إيقاع اللعب كان السبب الرئيسي للفوز على المغرب، والبداية كانت قوية بتسجيل هدف، لكن الخصم رد سريعا». وأوضح أن منتخب كرواتيا لعب بشكل قوي وكسب الالتحامات في الشوط الثاني، وهو ما أحبط عودة المغرب للمباراة مجددا.

وتابع: «قدمنا بطولة جيدة وهناك أشياء عظيمة تحققت، على رأسها وصولنا إلى نصف النهائي مجددا، لكننا لم نحقق اللقب، وعلينا التضحية بشكل أكبر من أجل الشعب الكرواتي». وواصل: «مرة أخرى كنا قريبين من المنافسة على لقب كأس العالم، لكننا نأسف لضياع الحلم مجددا، وعلينا أن نفتخر بالميدالية البرونزية». وختم: «أثق تماما بأن منتخب كرواتيا سيفوز بإحدى البطولات الكبرى في المستقبل، سواء كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية أو دوري الأمم الأوروبية».

