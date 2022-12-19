دوليه

أرسل الملك محمد السادس، ملك المغرب، برقية تهنئة إلى منتخب أسود الأطلس، بعد الإنجاز التاريخي غير المسبوق في كأس العالم. وأحرز منتخب المغرب المركز الرابع في المونديال، بعد خسارته أمام كرواتيا (1-2) في مباراة تحديد المركز الثالث، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم، يحرز المركز الرابع. وقال الملك محمد السادس: «تتبعنا ببالغ السرور والابتهاج، مساركم المتألق في منافسات كأس العالم، حيث تمكنتم، عن جدارة واستحقاق، من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية»، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. وأضاف «نحن نبارك لكم هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق، لنعرب لكم عن بالغ شكرنا وعميق اعتزازنا وفخرنا بما أبدعتموه خلال هذا الملتقي الكروي الكبير، من أداء رائع وانضباط متميز، يعكس الاحترافية العالية والتنافسية القوية، والغيرة الوطنية الصادقة والقيم الإنسانية الراقية التي تتحلون بها، ويجسد روح التحدي واصراركم على بذل أقصى الجهود لإعلاء لواء كرة القدم المغربية على الصعيد العالمي، وتمثيل كرة القدم الأفريقية والعربية أفضل تمثيل». وتابع «هذا الإصرار المتقد الذي أذكته تشجيعات ومؤازرة الجماهير المغربية الشغوفة التي استماتت في مناصرتكم بحماس جياش وأهازيج واحتفالية مفعمة بمشاعر الحب والعشق لراية الوطن». وأوضح «بقدر ما أسعدتم الشعب المغربي، ومختلف الجماهير الشقيقة والصديقة، خاصة منها العربية والأفريقية، التي تابعت إنجازكم الباهر بكل محبة وفخر وإعجاب بقدر ما أشهدتم العالم، بحق، بعلو كعبكم، وصلابة عزيمتكم النابعة من قوة إيمانكم وحبكم لوطنكم».