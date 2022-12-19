دوليه

وعد ياسين بونو حارس المنتخب المغربي أنصار الأسود بالمزيد من النجاحات في المسابقات الكبرى المقبلة. وأبدى بونو فخره الشديد بما حققه المنتخب المغربي في المونديال، حيث احتل المركز الرابع، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الإنجاز. وصرح بونو عقب مباراة كرواتيا التي أقيمت أول من أمس لتحديد صاحب الميدالية البرونزية «بطبيعة الحال نشعر بالفخر الشديد لما تحقق، وأعد الجماهير التي أظهرت تعلقها بمنتخب بلادها خلال هذه الدورة تحديدا، ودعمونا بما يفوق توقعاتنا، أننا سنواصل تشريفهم في كل المسابقات المقبلة». وأكد «هذا وعد منا وقد ألزمنا أنفسنا به، بعد نهاية مباراة كرواتيا. هذا الجيل لم يبح بعد بكامل أسراره وله من الكفاءة والجودة ما يؤهله لبلوغ ذلك». وتألق بونو منذ بداية مونديال قطر وأسهم في تأهل الأسود في صدارة المجموعة السادسة، ثم توهج بثمن النهائي حيث تصدى لركلتي ترجيح أمام إسبانيا، قبل إقصاء البرتغال من ربع النهائي. واستقبل بونو 5 أهداف في مونديال قطر جاء 4 منها في آخر مباراتين أمام فرنسا 2-0 بنصف النهائي، وأمام كرواتيا 2-1 أول من أمس في مباراة تحديد المركز الثالث.