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حقق المنتخب الكويتي للترايثلون انجازا مميزا في بطولة آسيا للترايثلون والتي اختتمت في مملكة البحرين اول من امس، حيث حل عبدالعزيز الدعيج بالمركز الاول في الترتيب العام، وجاءت ثانيا هدى الصالح في الترتيب العام ونورة البراك بالمركز الثالث. وفي الفئات العمرية احرز عبدالعزيز الهويدي المركز الاول بالفئة من 16-29 عاما، كذلك جاء حسين بالمركز الاول بالفئة من 30-39 عاما. كما حصل عبدالله العصفور على المركز الثاني بالفئة من 30-39 عاما للرجال وهو ذات المركز الذي حصلت عليه دلال الريس في فئة السيدات. من جانبه، بارك رئيس مجلس ادارة النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، للاعبين والجهازين الفني والاداري تحقيق هذا الانجاز الذي يسجل باسم الرياضة الكويتية اولا وللعبة الترايثلون ثانيا، مثنياً على اداء اللاعبين وحرصهم على تمثيل المنتخب الوطني بهذا المحفل الآسيوي ورفع علم الكويت وسط مشاركة ابرز ابطال القارة الصفراء.وبين الكندري، ان النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون حريص على حصد الالقاب والمراكز المتقدمة في كل استحقاق خارجي يشارك فيه بفضل اهتمام ادارة النادي وتوفيرها كافة احتياجات المنتخبات الوطنية لتمثيل الكويت بالصورة التي تستحق.

من جانب آخر، انسحب لاعب المنتخب اسامة بورحمة من سباق فئة المحترفين بسبب مشاركة لاعب من الكيان الصهيوني في السباق.

