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يسعى كاظمة للاقتراب أكثر من الصدارة عندما يستضيف الجهراء في الساعة 06:40 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز التي تفتتح اليوم بلقاء النصر مع الساحل في الساعة 04:00 مساءً على ملعب عبدالله الخليفة.

ويحتل البرتقالي المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن العربي الثاني و5 نقاط عن الكويت المتصدر، وهو قادم من انتصار صعب على الفحيحيل بهدف دون رد في الجولة الماضية.

ورغم أن الفريق لم يقدم العرض المنتظر منه إلا أنه حقق المطلوب في المباراة الأولى لمدربه الجديد الروماني إيلي ستان الذي تولى المهمة خلفاً للصربي زيلكو ماركوف. ولا شك أن الفوز اليوم سيمنح اللاعبين دفعة معنوية في توقيت مناسب ويعيد البرتقالي إلى أجواء المنافسة على اللقب بعد تراجع واضح في الجولات الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، بالإضافة إلى خروجه المبكر من مسابقة كأس ولي العهد.

في المقابل، لا يبدو الجهراء في أفضل أحواله بعد أن تعرض لخسارة قاسية أمام الكويت 0-3 في الجولة الماضية، حيث ظهر الفريق بمستوى متراجع، وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس. ورغم أن هذا المركز يعتبر في منطقة الأمان إلا أن تقارب مستويات الفرق ونقاطها يعني أن أي تعثر قد يتراجع بسببه الفريق إلى مركز متأخر، وهو أمر يدركه مدرب الجهراء السلوفيني ساندي في مواجهة اليوم. يذكر أن مباراة القسم الأول انتهت بالتعادل 1-1 بعد أن كان الجهراء متقدماً حتى الوقت بدل الضائع من المباراة.

وفي المباراة الثانية، يتمنى الساحل الاستفادة من فوزه العريض على القادسية 4-1 في الجولة الماضية، من أجل تحقيق فوز آخر على النصر والتساوى معه في النقاط حيث يقبع فريق المدرب الوطني محمد دهليس في المركز الاخير برصيد 8 نقاط مقابل 11 للعنابي.

وقدم الساحل عروضاً جيدة سواء في الفوز على القادسية، أو في الخسارة أمام السالمية بالدور نصف النهائي لمسابقة كأس ولي العهد. في المقابل، تعادل النصر في الجولة الماضية مع العربي 2-2 بعد أن سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع، لكن الفريق الذي يقوده المدرب الوطني محمد المشعان لم يظهر بالصورة المتوقعة حتى الآن.

