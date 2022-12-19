محلية

يبدأ كاظمة مشواره في البطولة الآسيوية لكرة السلة «واصل» في 08:00 مساء اليوم عندما يحل ضيفاً على نظيره الهلال ضمن منافسات المجموعة الاولى. ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها شباب الاهلي الاماراتي مع البشائر العماني اليوم أيضا. ويمثل السلة المحلية في هذه البطولة كاظمة والكويت الذي سيلتقي غدا مع السد القطري ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتسمى البطولة باسم الشركة الراعية «واصل» اذ تضم البطولة عمالقة الاندية الآسيوية.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية اذ الغى الاتحاد الدولي للعبة «فيبا» نظام التجمع واعتمد نظام الذهاب والاياب. وينص نظام البطولة على ان تقسم الفرق بحسب الزون اذ يضم زون الخليج مجموعتين وغرب آسيا مجموعتين وشرق آسيا مجموعة واستراليا مجموعة. ويتأهل البطل في كل مجموعة في زون الخليج على ان يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد الفريق الثالث الذي سيتأهل للدور الثاني.

وكان كاظمة غادر امس الى الرياض استعداداً لمواجهة الهلال بطل الدوري السعودي اليوم، كما استعد كاظمة للبطولة ايضاً من خلال التعاقد مع المحترف الاميركي يونغ ليكون المحترف الثالث الى جانب مواطنيه ميرفي وويليامز.

ويعيش البرتقالي حالياً افضل حالاته اذ يتصدر الدوري المحلي الى جانب الكويت برصيد 14 نقطة فضلاً عن مشاركته في البطولة العربية للاندية والتي وصل بها الى الدور نصف النهائي وخرج امام الاهلي المصري الوصيف كما تغلب على الكويت وحل بطلاً لكأس السوبر ايضاً.

ويسعى كاظمة الى الفوز في مباراة اليوم والدخول بقوة في منافسات المجموعة الاولى ليحقق بداية جيدة. ويعتمد المدرب الصربي لكاظمة على جهود لاعبيه المميزين امثال احمد البلوشي وعبدالعزيز الحميدي ويوسف بورحمة ومحمد الوراد بالاضافة الى محترفيه الثلاثة.

