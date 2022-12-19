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يلتقي اليوم القادسية مع الكويت في 07:15 ضمن منافسات دوري الكرة الطائرة، كما يلعب اليوم أيضا العربي مع الساحل، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، يأتي بعده العربي 10 نقاط من 4 مباريات، ثم الكويت 9 نقاط، وكاظمة 8 نقاط من 4 مباريات للفريقين، يأتي بعدهم الجهراء 6 نقاط، وبرقان 3 نقاط واخيرا الساحل دون رصيد من 5 مباريات. ويريد القادسية مواصلة انتصاراته على حساب الأبيض الساعي إلى الفوز والبقاء في دائرة المنافسة، فيما يريد العربي تجنب مفاجآت الساحل المتواضع وتحقيق انتصار جديد يبقيه في المنافسة على اللقب.

