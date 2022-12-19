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نفذ أعضاء فريق كويت سكاي دايف وهم ابراهيم يعقوب الربيعان، صلاح يوسف الياقوت، عبدالرحمن الفيلكاوي، سالم الجندل، ومعاذ العبد الله، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع عددا من القفزات المظلية الحرة في حب قطر الشقيقة ولتهنئتها بنجاحها المبهر والمشرف في تنظيم كأس العالم والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ51 لاستقلال قطر وعيدها الوطني، اضافة الى توجيه رسالة شكر وتقدير خاصة لسمو أمير ر تميم بن حمد والشعب القطري على جهودهم المخلصة وادارتهم اللافتة لكأس العالم التي تدعو كل العرب للفخر والاعتزاز بهذا الانجاز الذي سيسجله التاريخ لمصلحة الدول الخليجية خصوصا والدول العربية عموما.

وفي السياق ذاته قال مؤسس ورئيس فريق كويت سكاي دايف ابراهيم الربيعان قطر فخر العرب تستحق كل التقدير والشكر فقد أبهرتنا وابهرت العالم بادارتها المنظمة والمشرفة للمونديال ونجحت ولأول مرة في تاريخ الفيفا وكرة القدم بوضع اسمها على خارطة الدول الأفضل لتنظيم كأس العالم في الشرق الأوسط تحديدا والعالم كله. وأضاف لكي تكون الفرحة فرحتين ارتأينا في فريق كويت سماي دايف ان نعبر عن شكرنا وامتنانا لقطر باميرها وحكومتها وشعبها من خلال عدد من القفزات المظلية الحرة التي تحمل رسائل حب وتقدير وتهنئة خاصة من الشعب الكويتي الى الشعب القطري.

