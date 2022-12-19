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تجرى في السادسة من مساء اليوم مراسم القرعة لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس للفردي والزوجي رجال بقاعة المؤتمرات في الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي فالح العتيبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس، واللاعبين المشاركين في البطولة التي تنطلق منافساتها غدا وتستمر حتى 27 ديسمبر الجاري على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس. وقد توافد مساء أمس جميع اللاعبين العرب الـ 24 المشاركين في البطولة، وكان في استقبالهم لجنة العلاقات العامة في الاتحاد الكويتي للتنس منظم البطولة، وأشرفت على اكمال إجراءات واصطحابهم إلى مقر إقامتهم في فندق كراون بلازا الفروانية.

وسيوزع المصنفون العرب على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة لاعبين، على ألا يتواجد لاعبان من نفس البلد في مجموعة واحدة، باستثناء منتخب الكويت لمشاركته بخمسة لاعبين، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، فيما ستقام مواجهات الزوجي بنظام خروج المغلوب.

من جانبه، أبدى لاعب منتخب تونس للتنس محمد عزيز دقاز سعادته بالمشاركة في بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، وقال: «أتمنى التوفيق لأبطال العرب، وتقديم مستويات عالية تظهر معها التطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس في الوطن العربي».

وذكر المصنف الثاني في تونس دقاز أن المنافسة في «النخبة» العربية تعد صعبة على جميع المشاركين؛ لكونها تضم أفضل المصنفين العرب المعتمدين في الاتحاد الدولي للعبة (ATP)، مضيفا تحضرت جيدا للبطولة، عبر المشاركة في العديد من البطولات المحلية والإقليمية، وآمل المنافسة على المراكز الأولى. من جهته، أكد لاعب منتخب الجزائر توفيق سهتالي على جهوزيتة العالية للمشاركة في بطولة النخبة العربية للتنس، مضيفا أقمت معسكرا تدريبيا في فرنسا، تدربت خلاله على فترتين صباحية ومسائية، للوصول إلى أفضل جهوزية فنية وبدنية ممكنة، قبل المشاركة الثانية لي في بطولة النخبة العربية، وآمل التأهل إلى الأدوار النهائية رغم صعوبة المواجهات المتوقعة في دور المجموعات. ويشارك منتخبنا الوطني للتنس بخمسة لاعبين هم: عيسى قبازرد، وعبدالحميد محبوب جمعة، وبدر العبدالله، وعلي الشطي، ويعقوب يوسف، وحسين الشطي.

