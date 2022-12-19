الاخيرة

كانت هناك في الكويت ولأزمان طويلة شكوى حقيقية من تعيين الأشخاص غير المناسبين في الأماكن المناسبة، وهو كما يقال ما دمر إمبراطورية بحجم الاتحاد السوفييتي وتفكيكه، وكان من أسباب تلك التعيينات الخطأ التي دمرت الكويت وأثارت الغضب والحنق وتسببت بتخلفها القبول بالواسطة والترضيات السياسية والشهادات المضروبة والإنزال بالبراشوت وتقديم أهل الثقة والصداقة على أهل الكفاءة، ومنهجية القوائم السوداء الظالمة التي ابتدعها وعمل بها بطانات كانت تجمع ما بين... الحمرنة والحرمنة!

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هذه الأيام تشهد الكويت مساراً معاكساً وهو أمر جيد وحلم طال انتظاره على ألا يكون التغيير للتغيير ذاته بل يجب أن يكون التغيير للأفضل وضمن خطة ورؤية واضحة لا تستبدل الجيد بالسيئ أو السيئ ما لهم بالسيئ مالنا، ولا تساوي الرؤية بين المسؤولين فهناك من أثبت جدارته والواجب إبقاؤه أو نقله لموقع قيادي آخر بغض النظر عمن عينه ومتى عُين، يقابل ذلك المسؤول غير الكفؤ وغير الأمين الذي يجب عدم الاكتفاء بإنهاء تكليفه بل يجب أن يتحول لنزاهة وللنيابة العامة كي يلقى جزاءه.

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آخر محطة:

تتطور الدول وتنهض بكفاءة أجهزتها الحكومية التي يقوم عملها على مبدأ الثواب والعقاب، في الكويت نهضنا تاريخياً عندما طبقنا ذلك المبدأ البديهي العام، ثم توقفنا عن النهوض عندما كسرنا عصا العقاب وأكلنا جزرة الثواب، ووصلنا للدرك الأسفل من الأداء الحكومي لسنوات طوال وتخلفنا عن الجيران وأحبطت الناس وتأخرنا في المؤشرات الدولية عندما عكسنا الآية وبدأنا بمكافأة عديمي الأمانة والكفاءة والتمسك بهم، ومعاقبة المسؤولين الأكفاء الأمناء الأذكياء والتخلص السريع منهم دون معرفة أن هذا تماماً ما يثير غضب الناس ويدمر البلدان.

