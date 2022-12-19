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أكدت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنها تستهدف وصول أعداد السياح الدوليين في عام 2023 إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، في وقت ستركز بشكل أكبر على قطاع المعارض والفعاليات المتخصصة، ودعم الفعاليات التي تعقد في دبي بشكل دوري. وكشفت في تصريحات على هامش «منتدى سكيفت العالمي»، الذي انطلقت أعماله في دبي، أن نحو 25% من زوار دبي يعودون إليها خلال 12 شهراً، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يمتد 24 شهراً، ما يعكس جاذبية الإمارة من حيث جودة الخدمات، والتجارب السياحية، والأسعار المناسبة.