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يمكن لبعض سكان ميامي ابتداء من الخميس المقبل استقبال روبوتات توصيل طلبات شركة «أوبر إيتس» والتي ستبدأ عملها بفضل شراكة جديدة بين شركة أوبر وشركة «كارت كين» الخاصة بتطوير الروبوتات، وفق تقرير لـ«سي إن إن». ومن خلال الخدمة الجديدة، سيتم تنبيه العملاء عندما يكون طعامهم في الطريق، ثم يتم توجيههم لمقابلة الروبوت الخاضع للإشراف عن بُعد ليستقبلوه من على الرصيف، وذلك وفقا للقطات الشاشة داخل التطبيق التي تمت مشاركتها مع «سي إن إن» بواسطة أوبر. ويمكن للعملاء بعد ذلك فتح قفل مخزن الطعام في الروبوت باستخدام هواتفهم والحصول على طلباتهم من المقصورة. وتم تجهيز روبوتات كارت كين ذات العجلات الـ6 بأجهزة استشعار وكاميرات متعددة لمساعدتها على تجنب الاصطدامات واختيار المسارات التي بها أقل قدر من المخاطر، ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت؛ يمكن أن تعمل روبوتات التوصيل في الداخل والخارج. وسيكون خيار توصيل الطعام عن طريق الروبوتات متاحا في البداية في منطقة «داديلاند» في ميامي، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء المقاطعة وإلى مدن إضافية العام المقبل. وهذا الإعلان هو أحدث خطوة لشراكة أوبر مع شركات خارجية لتقديم هذا النوع من التقنيات الآلية المستقبلية التي كانت ذات يوم جزءا من عرضها للمستثمرين والجمهور.