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أوردت مجلة «Jolie» أن الجفاف يمثل عدوا لدودا للبشرة خلال فصل الشتاء؛ حيث تفتقر البشرة للدهون بسبب البرودة، ثم تصير خشنة وتظهر بها القشور، مما يسلبها رقتها وأنوثتها.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة جفاف البشرة في الشتاء من خلال استعمال كريم غني بالدهون لإمداد البشرة بالدهون على نحو كاف، مع مراعاة تطبيق الكريم بشكل متكرر، لاسيما على المواضع المعرضة للهواء مثل الجبين والأنف والأذن والذقن.

ويراعى استخدام كريم ذي قاعدة «ماء في زيت»؛ حيث تعمل هذه القاعدة على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

