دوليه

أكد فلاح الدوسري المدير العام لمشروع «ستاديا» بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» أن دولة قطر نجحت في تنظيم نسخة من بطولة كأس العالم، هي الأكثر أمانا، في تاريخ المونديال، لتقدم للعالم تجربة ثرية، وإرثا عظيما في تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال الدوسري، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»: إن تجربة دولة قطر في تأمين بطولة كأس العالم 2022 هي الأكثر ثراء ونجاحا، بشهادة جميع الدول والمنظمات التي شاركت أو حضرت المونديال، واطلعت على هذه التجربة، وهو ما تؤكده الحقائق والمؤشرات الأمنية، معبرا عن الفخر بأن مشروع «ستاديا» كان جزءا من هذا النجاح.

ولفت إلى مراحل تأسيس المشروع، وقال: إن دولة قطر بدأت منذ الإعلان عن فوزها باستضافة كأس العالم في توظيف إمكاناتها وخبراتها، وتعزيز تعاونها الإقليمي والدولي، لتأمين هذا الحدث الرياضي العالمي، مستفيدة من مختلف التجارب السابقة الدولية، ومن هنا نبعت فكرة مشروع «ستاديا».

وأضاف «بحثت دولة قطر عن شريك استراتيجي دولي، لإنشاء مشروع يشكل مرجعية لتأمين الأحداث الرياضية، بالاستفادة من التجارب السابقة وترك إرث عالمي في مجال تأمين الفعاليات الرياضية، فكان هذا المشروع بالشراكة مع الإنتربول».

وتأسس مشروع «ستاديا» في منظمة الإنتربول عام 2012، بتمويل من دولة قطر، بهدف مساعدة البلدان الأعضاء في المنظمة على تخطيط وتنفيذ الأعمال التحضيرية الشرطية والأمنية للأحداث الرياضية الكبرى، وقد أسهم هذا المشروع في الترتيبات الشرطية والأمنية لبطولة كأس العالم «قطر 2022»، ويستعد لبطولات في دول أخرى. وقال الدوسري: إن «الإنتربول» أرست عام 2012 قواعد هذا المشروع الممول من دولة قطر، بهدف إنشاء مركز للتميز يساعد الدول الأعضاء في المنظمة على التخطيط والاستعداد الأمني والشرطي وتنفيذها في الأحداث والفعاليات الكبرى، وأوضح أن المشروع تضمن ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في دعم استعدادات الأمن والأمان والسلامة الخاصة باستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم ودعم جميع البلدان الأعضاء في الإنتربول المنخرطة في وضع إجراءات الأمن والسلامة للأحداث الكبرى، ووضعها موضع التنفيذ، وترك إرث لأجهزة إنفاذ القانون في العالم بعد استضافة قطر للمونديال.

