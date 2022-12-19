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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلادة إلى التتويج بلقب كأس العالم 2022 عقب فوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 والإضافي 3-3 خلال اللقاء النهائي الذي جمع المنتخبين مساء أمس على ستاد لوسيل بحضور أكثر من 88 ألف مشجع احتشدوا في المدرجات منذ فترة الظهيرة للاستمتاع بحفل الختام وأجواء المباراة النهائية للمونديال القطري.

سجل للأرجنتين ميسي (23 من ركلة جزاء و109) وأنخل دي ماريا (36)، وسجل لفرنسا كيليان مبابي (80 من ركلة جزاء، و81، و117 من ركلة جزاء) ليصبح هداف البطولة برصيد 8 أهداف وبفارق هدف واحد عن ميسي.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأرجنتين: ميسي، وباولو ديبالا، وليوناردو باراديس، وغانزالو مونتيل، في حين سجل لفرنسا: مبابي، رادول كولو مواني، وأضاع كينغسلي كومان، وأوريلين تشواميني.

واللقب هو الثالث لمنتخب التانغو بعد أن توج به على أرضه عام 1978، وفي المكسيك 1986.

ونجحت الأرجنتين في حسم المواجهة الـ11 بين منتخبات قارتي أميركا الجنوبية وأوروبا في نهائي المونديال، لترسخ الهيمنة اللاتينية في المباريات النهائية بعد أن شهدت اللقاءات العشرة السابقة تفوقا ساحقا لمنتخبات أميركا الجنوبية التي حققت اللقب 8 مرات على حساب منتخبات القارة العجوز، التي فازت بثلاثة ألقاب فقط على حساب منتخبات القارة الأميركية.

وخلال 22 نسخة من بطولة كأس العالم، حصلت المنتخبات الأوروبية على 12 لقبا في المونديال، في حين نالت منتخبات أميركا الجنوبية 10 ألقاب فقط.

ولقاء الأمس هو الرابع بين الأرجنتين وفرنسا بكأس العالم، حيث التقيا في مرحلة المجموعات بنسختي 1930 و1978، وكان الفوز خلالهما حليفاً للمنتخب القادم من أميركا الجنوبية، الذي فاز 1-0 في اللقاء الأول، و2-1 في المباراة الأخرى، وفي مباراتهما الثالثة بالمونديال والأولى بالأدوار الإقصائية في البطولة، حقق المنتخب الفرنسي فوزا مثيرا 4-3 على نظيره الأرجنتيني بدور الـ16 في نسخة كأس العالم الماضية، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب بالفوز على المنتخب الكرواتي 4-2 في النهائي.

وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 13 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي، حيث كانت الأفضلية لمنتخب الأرجنتين، الذي حقق 7 انتصارات، فيما فاز المنتخب الفرنسي في 3 لقاءات، وفرض التعادل نفسه في 3 مباريات أخرى.

وبفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، يكون النجم الأرجنتيني ميسي صاحب الـ 35 عاماً قد حقق حلمه بتزيين مسيرته باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه الفيّاضة، ليحفر اسمه إلى الأبد في كتاب الأساطير، فيما انفرد البرغوث بالرقم القياسي لعدد المباريات في تاريخ كأس العالم بـ26 مباراة متقدما على الألماني لوثار ماتيوس.

وجاءت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة الخامسة لصالح الأرجنتين، بتسديدة من ماك أليستر من خارج المنطقة، أمسك بها لوريس. وأهدرت الأرجنتين فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 17، بعدما أرسل دي بول عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها دي ماريا بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى. وظهرت فرنسا هجوميا للمرة الأولى في الدقيقة 19، بارتقاء من جيرو لكرة عرضية، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة، قبل أن يحتسب الحكم مخالفة عليه.

وتحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة 21، بعد تعرض دي ماريا للإعاقة من قبل عثمان ديمبلي، ونفذ ميسي الركلة بنجاح بتسديدة أرضية على يسار الحارس هوغو لوريس. وعادت الأرجنتين للظهور من جديد في الدقيقة 32، بتسديدة من ماك أليستر من خارج المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى. وأضافت الأرجنتين الهدف الثاني في الدقيقة 36، من هجمة مرتدة سريعة، انطلق من خلالها ماك أليستر في الجانب الأيمن، مرسلا عرضية أرضية لدي ماريا الخالي من الرقابة داخل المنطقة، والذي سدد كرة مباشرة سكنت الشباك.

وحاول مدرب فرنسا ديدييه ديشان التدخل سريعا بإجراء تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 41، بنزول الثنائي تورام ومواني على حساب ديمبلي وجيرو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 2-0.

وبدأت الأرجنتين الشوط الثاني بقوة، بعرضية من دي ماريا في الدقيقة 49، تابعها دي بول بتسديدة مباشرة على الطائر من داخل المنطقة، أمسك بها لوريس. وحاول ألفاريز قتل اللقاء في الدقيقة 59، بتسديدة أرضية من داخل المنطقة، تألق لوريس في التصدي لها. وفي الدقيقة 60 تلاعب دي ماريا بكوندي في الجانب الأيسر، قبل أن يمرر الكرة لميسي داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية مرت إلى جوار القائم. وحاولت فرنسا استعادة الروح وتقليص النتيجة في الدقيقة 68، بارتقاء من مواني لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية ذهبت إلى جوار القائم. وظهر مبابي للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 71، بتسديدة من على حدود المنطقة، ذهبت أعلى العارضة. ورد عليه انزو فيرنانديز بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة في الدقيقة 72، أمسك بها لوريس.

وتحصلت فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 79 بتعرض مواني للإعاقة من قبل نيكولاس أوتاميندي، ونفذ مبابي الركلة بنجاح بتسديدة قوية على يمين مارتينيز. وسرعان ما عدلت فرنسا النتيجة في الدقيقة 82، بعدما تبادل تورام الكرة مع مبابي داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة قوية على الطائر سكنت الشباك. وكادت فرنسا أن تسجل الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما مهد كامافينجا الكرة إلى رابيو إلى جواره داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة تصدى لها مارتينيز. وظهر ميسي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بصاروخية من ميسي من خارج المنطقة، تألق لوريس في التصدي لها، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2. وبدأت الأرجنتين الشوط الإضافية الأول، بتسديدة من ماك أليستر من خارج المنطقة في الدقيقة 93، مرت إلى جوار القائم. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تلقى لاوتارو بينية مميزة داخل المنطقة، لينفرد بلوريس ويسدد كرة مرت إلى جوار القائم. وسدد ميسي كرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 107، تألق لوريس في التصدي لها. ونجحت الأرجنتين في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 109، بعدما سدد لاوتارو كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها لوريس، وتابعها ميسي بتسديدة عبرت الخط. وتحصلت فرنسا على ركلة جزاء في الدقيقة 117، بعدما سدد مبابي كرة من على حدود المنطقة اصطدمت بيد مونتيل، ونجح مبابي في تسجيلها بتسديدة على يمين مارتينيز. وأهدر مواني فرصة محققة لإضافة الرابع، بانفراد تام مع مارتينيز مسددا كرة قوية، تألق حارس الأرجنتين في التصدي لها، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل 3-3.

