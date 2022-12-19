دوليه

انفرد حارس منتخب فرنسا هوغو لوريس بالرقم القياسي لعدد المباريات لحارس مرمى في تاريخ كأس العالم برصيد 20 مباراة متقدماً على الألماني مانويل نوير، وذلك بعد خوضه نهائي مونديال قطر ضد الأرجنتين مساء أمس على ستاد لوسيل. وتشارك لوريس، وميسي بكونهما يخوضان النهائي للمرة الثانية كقائدين، بعد أن قاد البرغوث منتخب بلاده في نهائي 2014 بالبرازيل، لكن لوريس يتميز بكونه يخوض النهائي كقائد للمرة الثانية توالياً بعد مونديال روسيا 2018. وبات لوريس رابع قائد يقود منتخباً في نهائيين مختلفين بعد كارل هاينز رومينيغه (1982، 1986)، دييغو مارادونا (1986، 1990)، دونغا (1994، 1998)، وقد خسر كل من الأسماء المذكورة أحد هذين النهائيين.