دوليه

استقبلت قطر أكثر من مليون و400 ألف زائر من أنحاء العالم خلال المونديال، الذي انطلقت منافساته في 20 نوفمبر الماضي، واستمر إلى أمس بإقامة المباراة النهائية، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، على أرضية ملعب لوسيل. وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان أمس أن إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قارب 3.4 ملايين مشجّع، ما يعني أن متوسط حضور المباراة الواحدة تجاوز 53 ألف مشجع، بطاقة استيعابية إجمالية تجاوزت 96%. واستمتع المشجعون بطبيعة البطولة متقاربة المسافات، حيث تمكّن الآلاف من حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات البطولة، لأول مرة في التاريخ الحديث لكأس العالم؛ بفضل تقارب المسافات بين الملاعب الثمانية العالمية المستوى، التي تقع جميعها ضمن مسافة لا تتجاوز ساعة واحدة من وسط مدينة الدوحة، ويمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام المترو، أو الحافلات، أو سيارات الأجرة. إلى جانب ذلك، حظيت النشاطات الترفيهية، التي أقيمت في أجواء تلائم جميع أفراد الأسرة بشعبية كبيرة، حيث حضر أكثر من 530 ألف شخص فعاليات مختلفة يومياً خلال أيام البطولة. وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ورئيس كأس العالم 2022 حسن الذوادي «تعهدنا أمام العالم في 2010 باستضافة نسخة مبهرة من كأس العالم، وبالفعل نظمنا نسخة استثنائية مبهرة من البطولة، ستمثل علامة فارقة في استضافات الفعاليات العالمية الكبرى». وأضاف الذوادي «تلقينا إشادة واسعة وآراء إيجابية للغاية من جميع الشركاء والمشجعين واللاعبين ووسائل الإعلام والمتطوعين ومسؤولي البطولة.