دوليه

أسدل الستار مساء أمس على أفضل وأجمل وأروع نسخة من كأس العالم في التاريخ، وأوفت قطر بوعدها للعالم بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة لتثبت الدولة الشقيقة تحت قيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جدارتها وأحقيتها بالتصدي لمثل هذه المهمة وبأنها على قدر التحدي، بل إنها باتت رقماً صعباً على الساحة الدولية في جميع المجالات ومنها الرياضي.

ولأنها واثقة من نجاحها وإبداعها في التنظيم حرصت قطر على إقامة ختام كأس العالم 2022 في ذكرى اليوم الوطني لتكون احتفالات القطريين مضاعفة في هذه المناسبة.

من جانب آخر، هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشعب القطري والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الذي صادف ختام مونديال قطر 2022.

وجاء في حساب سمو الشيخ تميم بن حمد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لشعبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة يومنا الوطني، الذي يصادف هذا العام أجواء احتفالية مع ضيوف قطر من شتى أنحاء العالم في ختام بطولة كروية عالمية واستثنائية. كل عام وقطر في عز ورفعة، وأدام الله على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار».

وواصلت اللجنة المنظمة للبطولة إبهارها العالم خلال حفل ختام كأس العالم على ستاد لوسيل التاريخي، إذ قدمت أمسية من العمر شهدت توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة استمتعت بها الجماهير التي احتشدت في الملعب، من أغنية «هيا هيا»، إلى أغنية «أرحبو»، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية «لايت ذا سكاي» (Light the Sky) المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال»، وعاشت الجماهير أمس ليلة لا تنسى.

واستضافت قطر البطولة العالمية لقرابة شهر وسط أجواء احتفالية مميزة كما لاقت إشادة كبيرة بسبب التنظيم اللافت.

ويوم أمس أقيم استعراض جوّي مبهر في سماء «لوسيل» بمناسبة اليوم الوطني وقبل انطلاق نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.

وجابت طائرات القوات الجوية القطرية سماء ستاد لوسيل ومحيطه في مشهد رائع أذهل الجماهير المتوافدة لمتابعة لقاء النهائي.

