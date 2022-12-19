أول النهار

وصف السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي تعاون الكويت في المجال الثقافي مع بلاده بأنه مهم جداً خاصة أن الرئيس شي جينبيغ أعلن أثناء القمة الصينية - الخليجية، أن الصين على استعداد لإقامة تعاون مع 300 جامعة ومعهد ومدرسة ثانوية وابتدائية لتدريس اللغة صينية في دول الخليج، اضافة إلى وجود 300 حجرة تدريس ذكي (أون لاين) لتدريس اللغة صينية، وسيكون المركز الرئيسي لتنظيم الاختبارات في بكين.

وفي حديث على هامش لقاء جمعه مع مجموعة من الاعلاميين المحليين والصينيين في مقرّ السفارة، قال تشانغ إن «التبادل الثقافي بين الصين ودول الخليج يزداد بشكل كبير خصوصا في اللغات، وسيتم تأسيس مكتبة مشتركة بين الكويت والصين، وأعتقد أن هناك مجالاً أوسع لتعزيز التعاون في تدريس اللغة الصينية في الكويت».

وتابع أن «العلاقات الصينية - الكويتية سبقت الدول الأخرى لأن الكويت أول دولة في الخليج أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، كما انها أول دولة وقعت وثيقة تعاون الحزام الطريق وهي كذلك أول دولة فتحت مركزاً ثقافياً صينياً في كويت، وهذا المركز سيعود للعمل مجدداً بعد انتهاء أعمال الترميم في وقت قريب، وسيسهم هذا المركز مساهمة كبيرة لتقريب التعارف بيننا، وسيشهد فعاليات كثيرة منها تدريس اللغة صينية وتعليم فن الخط وتعليم الأكل الصيني اضافة الى تعليم رياضة الكونغ فوكونغ، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الكويتيين على تعلم هذه الرياضة. وختم السفير الصيني كلامه قائلاً: «أظن التعاون الثقافي مهم ويمكن أن يكون جسراً مهماً بين الشعوب وبعد وصولي إلى الكويت وجدت أن الشعب الكويتي يحب الثقافة الصينية كثيراً، خصوصاً الأكل الصيني وثقافة الصين التقليدية، وهذا الذي أسعى الى تعزيزه من خلال تعريف الثقافة الصينية في الكويت».

