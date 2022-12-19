أول النهار

قام مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني العقيد الدكتور جدعان فاضل بتكريم عدد من طلبة قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة الكويت لاجتيازهم فترة التدريب الميداني في مديرية التوجيه المعنوي.

وأكد مدير مديرية التوجيه المعنوي أن استقطاب الحرس الوطني لطلبة قسم الإعلام في جامعة الكويت للسنة الثالثة على التوالي، بهدف التدريب الميداني في مديرية التوجيه المعنوي، يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الحرس الوطني وجامعة الكويت بتوفير التدريب العلمي والثقافي وتبادل الخبرات، وأشار إلى حرص مديرية التوجيه المعنوي على تأهيل وتدريب الشباب للارتقاء بقدراتهم في مجال العمل الإعلامي بأقسامه المختلفة سواء كانت في مجال الإخراج والمونتاج والتصوير والصحافة وإدارة الحسابات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة، وذلك بهدف تحفيزهم وصقل مهاراتهم وتشجيعهم، بما يعود عليهم بالنفع في حياتهم المستقبلية.

