أول النهار

أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار أن العام الحالي 2022 شهد قفزة كبيرة في عدد براءات الاختراع الكويتية المسجلة دوليا، مؤكدة أن ذلك مدعاة للفخر والاعتزاز ويثبت مجددا أن العقول الكويتية تملك القدرة على الابتكار والتواجد علميا وتقنيا في الساحة العالمية. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المخترع سليمان الخطاف إن الاختراعات والابتكارات الكويتية غطت مختلف المجالات الطبية والصحية والبيئية وكذلك التقنية، داعيا الجهات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من خبرات المخترعين والمبتكرين، لاسيما أن الاختراعات الكويتية نالت تقديرا وجوائز عالمية. ولفت إلى أن الإنجازات التي يحققها المخترعون والمبتكرون تحسب للكويت وتسهم في رفع اسم البلاد في المسابقات واللقاءات الاقليمية والدولية، مشيراً إلى حرص الجمعية على دعم المواهب والكفاءات الكويتية وتقديم كل أشكال المساعدة لها.

وشدد الخطاف على أن أبواب الجمعية مفتوحة أمام الجميع للاستفادة من الخبرات والاجابة عن أي تساؤلات تتعلق بالاختراعات وخطوات الحصول على براءة اختراع، فضلا عن أن الجمعية على تواصل مستمر مع المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة للتعريف بالاختراعات الكويتية وتسويقها.

