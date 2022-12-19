أول النهار

تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، انطلقت فعاليات يوم الوفاء الرابع لذوي الإعاقة تحت شعار (ابداعات وهمم) الذي تنظمه محافظة الاحمدي بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة ومجمع كويت ماجيك في منطقة أبو حليفة، وشركة البترول الوطنية، وبدعم من بنك برقان. شاركت في هذا اليوم المفتوح 20 جهة رسمية وأهلية وتطوعية، حيث تستمر الفعاليات من الثالثة عصرا الى العاشرة مساء في اجواء عائلية حافلة بالمسابقات والجوائز والالعاب الذهنية والرياضية والتفاعلية. وقد عقدت محافظة الاحمدي اجتماعا تنسيقيا لكل الجهات المشاركة في مجمع كويت ماجيك للوقوف على اخر الاستعدادات، حيث أكد مدير المكتب الفني بالمحافظة ورئيس اللجنة المنظمة ابراهيم الفودري، حرص المحافظة والشركاء على استمرار تنظيم يوم الوفاء لذوي الاعاقة سنويا لما له من آثار إيجابية في نفوس ذوي الإعاقة وأسرهم.

