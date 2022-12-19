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بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة النجاح الباهر والاستثنائي لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 بكل جدارة واقتدار وبصورة أبرزت للعالم بأسره رسالة الإسلام والسلام وحضارة العرب وعكست الوجه الحضاري المشرق للبلد وما وصل إليه من نهضة عمرانية وتنموية شملت مختلف الميادين في ظل قيادة سموه الحكيمة والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة لدولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مشيدا سموه بما وفرته دولة قطر من استعدادات كبيرة وامكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة الكبرى والتي حظيت بثناء وإعجاب الجميع في كل أنحاء العالم وان دولة قطر قامت بتمثيل كافة الدول العربية خير تمثيل حيث أوجدت بعد هذه الاستضافة الناجحة نموذجا رفيع المستوى يصعب مضاهاته مستقبلا وارتقت بالمقاييس المطلوبة في كيفية تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه وعلى سمو الأمير الوالد والأسرة الكريمة وافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة النجاح الباهر لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

مشيدا سموه بالإمكانيات المتميزة التي وفرتها دولة قطر خلال تنظيم هذه البطولة الدولية الكبرى بكل جدارة واقتدار، ومتمنيا لسموه ولسمو الأمير الوالد وللأسرة الكريمة موفور الصحة والعافية ولدولة قطر وشعبها الكريم المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لسموه.

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة النجاح الباهر لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وكانت الأرجنتين تُوجت بقيادة نجمها الساحر ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 عقب فوزها على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 والإضافي 3-3 خلال اللقاء النهائي الذي أقيم مساء أمس على ستاد لوسيل بحضور أكثر من 88 ألف مشجع احتشدوا في المدرجات منذ فترة الظهيرة للاستمتاع بحفل الختام وأجواء المباراة النهائية للمونديال القطري.

سجل للأرجنتين ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و109) وأنخل دي ماريا (36)، وسجل لفرنسا كيليان مبابي (80 من ركلة جزاء، و81، و117 من ركلة جزاء) ليصبح هداف البطولة برصيد 8 أهداف وبفارق هدف واحد عن ميسي.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأرجنتين: ميسي، وباولو ديبالا، وليوناردو باراديس، وغانزالو مونتيل، في حين سجل لفرنسا: مبابي، رادول كولو مواني، وأضاع كينغسلي كومان، وأوريلين تشواميني. واللقب هو الثالث لمنتخب التانغو بعد أن توج به على أرضه عام 1978، وفي المكسيك 1986.

ونجحت الأرجنتين في حسم المواجهة الـ11 بين منتخبات قارتي أميركا الجنوبية وأوروبا في نهائي المونديال، لترسخ الهيمنة اللاتينية في المباريات النهائية بعد أن شهدت اللقاءات العشرة السابقة تفوقا ساحقا لمنتخبات أميركا الجنوبية التي حققت اللقب 8 مرات على حساب منتخبات القارة العجوز، التي فازت بثلاثة ألقاب فقط على حساب منتخبات القارة الأميركية.

وخلال 22 نسخة من بطولة كأس العالم، حصلت المنتخبات الأوروبية على 12 لقبا في المونديال، في حين نالت منتخبات أميركا الجنوبية 10 ألقاب فقط.

ولقاء الأمس هو الرابع بين الأرجنتين وفرنسا بكأس العالم، حيث التقيا في مرحلة المجموعات بنسختي 1930 و1978، وكان الفوز خلالهما حليفاً للمنتخب القادم من أميركا الجنوبية، الذي فاز 1-0 في اللقاء الأول، و2-1 في المباراة الأخرى، وفي مباراتهما الثالثة بالمونديال والأولى بالأدوار الإقصائية في البطولة، حقق المنتخب الفرنسي فوزا مثيرا 4-3 على نظيره الأرجنتيني بدور الـ16 في نسخة كأس العالم الماضية، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب بالفوز على المنتخب الكرواتي 4-2 في النهائي.

وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 13 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي، حيث كانت الأفضلية لمنتخب الأرجنتين، الذي حقق 7 انتصارات، فيما فاز المنتخب الفرنسي في 3 لقاءات، وفرض التعادل نفسه في 3 مباريات أخرى.

وبفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، يكون النجم الأرجنتيني ميسي صاحب الـ 35 عاماً قد حقق حلمه بتزيين مسيرته باللقب الوحيد الغائب عن خزائنه الفيّاضة، ليحفر اسمه إلى الأبد في كتاب الأساطير، فيما انفرد البرغوث بالرقم القياسي لعدد المباريات في تاريخ كأس العالم بـ26 مباراة متقدما على الألماني لوثار ماتيوس.