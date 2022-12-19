الأولى

أكد بنك الكويت المركزي ان هناك 515 ألف مقترض باجمالي 14.6 مليار دينار، لافتا الى ان نسبة التعثر في سداد الأقساط المترتبة على القروض حوالي 2.5%، وان معدل الانضباط في السداد يعد عاليا.

وقال وفق تقرير اللجنة المالية البرلمانية، ان سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة غير ممكن لما يحمله من كلفة عالية على الدولة، اضافة الى عدم توفر السيولة.

وأشار البنك الى ان الفرضية الثانية للتعامل مع المدينين تتمثل في سداد القروض عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على اجمالي القروض، على ان يتم التسديد للجهة المانحة لقرض الدولة بقسط شهري بقيمة 98 مليون دينار خلال 20 سنة، اما المواطنون المقترضون فسيقومون بسداد ما تبقى من اصل الدين من دون فوائد للدولة على دفعات شهرية بمقدار 120 ديناراً، مشيرا الى انه بذلك ستمتد فترة السداد للبعض لتصل الى 81 سنة.

وأضاف لا يمكن العمل بتلك الفرضية خاصة ان اداة الدين العام معطلة لعدم اقرار مشروع القانون بالاذن بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية.

وقررت اللجنة ان تقوم الدولة بشراء قروض المواطنين المستحقة حتى تاريخ اول ديسمبر 2022 واسقاط فوائدها عنهم، على ان يكون السداد بعد سنة سماح وعلى دفعات شهرية.