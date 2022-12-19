الإثنين 19 ديسمبر 2022 ,26 جمادى الأولى 1444
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دندرة
«الإسكان»: تحرير 149 ألف قسيمة... ما خبرتونا عمن كان مستعمرهم طوال العقود الـ6 الماضية؟!
دندرجي
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