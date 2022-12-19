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أصدرت وزارة الصحة امس الأحد قرارا بتحصيل رسوم اضافية من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي لقاء صرف الأدوية.

وأوضحت ان رسوم الأدوية ستكون بالإضافة إلى رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة المستوصفات و10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية. وأضافت ان القرار حدد رسوم صرف الأدوية من صيدلية المستوصفات بقيمة 5 دنانير وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير وبـ 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: إن القرار يهدف الى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية ووقف هدر الأدوية وضبط صرفها.

وذكرت ان القرار يتضمن استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه الأحد الموافق 18 ديسمبر لسنة 2022.