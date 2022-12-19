الأولى

أدت ظروف طارئة الى تأجيل الاجتماع الذي طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح عقده مع رئيس مجلس الامة احمد السعدون والنواب، في حضور مجموعة من الوزراء الى اشعار آخر. وقالت مصادر نيابية لـ«النهار»: إن اللقاء الحكومي النيابي المزمع عقده لا يحمل اي اجندة سياسية ولا مساومات ولا تسويات ولا اولويات تشريعية محددة، انما يرمي الى تنسيق العمل بين الوزراء والنواب في اللجان البرلمانية والتمثيل اللازم من الحكومة لابداء ارائها في الموضوعات المطروحة، والتناغم بين السلطتين من اجل تحويل برنامج عملها الى واقع ملموس.

من جانب آخر، اكدت مصادر نيابية قبول استقالة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي الصباح وتكليف النائب الاول وزير الداخلية الشيخ طلال خالد بتولي الحقيبة بالإنابة.

من جهته، اكد النائب سعود العصفور انه سيستمر بإذن الله - رغم استقالة وزير الدفاع - في متابعة التحقيق في قضية قبول الطلبة الضباط في الجيش لأننا كنا وما زلنا نعتقد أن العبث الذي حصل وطال مستقبل العديد من أبناء الكويت يجب أن يُرصد وأن تطال يد المحاسبة كل من تعمد العبث وأن تُتخذ التدابير الكافية لمنع تكراره.

من جهة ثانية يبدو ان المجلس مقبل على جلسات ساخنة هذا الاسبوع بعد ادراج تقرير لجنة الاسكان والعقار بشأن قانون انشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على جدول الاعمال، لمناقشته بصفة الاستعجال.

وقد ادرجت على الجلسة كذلك جملة تقارير للجنة المالية بشأن انشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية وزيادة الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين الى ألف دينار وسط طلب الحكومة مهلة لتحقيق قدر اكبر من العدالة والمساواة.

وعلى الجدول ايضا تقاريرخفض الاقساط عن ربع المعاش التقاعدي بقسط لا يجاوز 5? واسقاطه عند الوفاة، واسترداد الفوائد غير القانونية المتحصلة من البنوك، ومعالجة ازمة القروض على المواطنين، وقانون شراء قروض المواطنين لدى البنوك اختياريا مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة للسداد الى الدولة وسط رفض البنك المركزي.

في الوقت ذاته يترقب النواب وصول تقارير لجنة الداخلية والدفاع بشأن المفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخاب وفق القوائم النسبية وتعديل الدوائر لادراجها على جدول الاعمال.