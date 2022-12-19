الأولى

قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس، إن الكويت وقفت بجانب بلاده في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن أبواب العراقيين مشرعة أمام إخوانهم الكويتيين.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية بشأن استقبال الشمري لوفد من اللجنة الدائمة «العراقية- الكويتية»، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن اللقاء شهد بحث التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة المخدرات وعملية ضبط الحدود المشتركة وأهمية تبادل المعلومات بما يحقق أمن الدولتين الجارتين واستقرارهما.

وذكر أن نهج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واضح في مسألة تقوية العلاقات بين العراق ودول الجوار والمنطقة.

وأضاف أن: «الكويت من الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد الإرهاب وأن أبواب العراقيين مشرعة أمام إخوانهم الكويتيين».

في المقابل، أشاد الوفد الكويتي بجهود الأجهزة الأمنية وانتصارها على عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري.

واعتبر أن هذا النصر ينبغي أن يدرس لتؤخذ منه العبر في مطاردة العصابات الإرهابية.