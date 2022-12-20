جديد لين حايك «انت هوي»

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طرحت الفنانة الشابة لين حايك مؤخرا، اغنيتها الجديدة بعنوان «انت هوي» من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد العقاد وتوزيع ماجد ضاهر.

الأغنية شبابية إيقاعية تعبّر فيها لين عن إعجابها بحبيبها الذي يقاربها سنّا، بصوت متمكن وإحساس مرهف.

حيث من المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة منعطفاً جديداً لـ لين تنقلها من نجمة برنامج The Voice Kids إلى فنانة محترفة ومؤثرة في أبناء جيلها. هذا وتم طرح الاغنية على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج إيلي السمعان الذي أظهر لين حايك بصورة عصريّة وعفوية تتصرف وتحب على سجيتها وبحركات تليق بعمرها وحضورها المحبب.

