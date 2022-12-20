عبدالعزيز النصار: شكراً قطر على احتضانك العالم بشكل مشرف

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يعيش الفنان عبدالعزيز النصار حالة من النشاط الفني من خلال مشاركته في عدد من الاعمال الدرامية والكوميدية وايضا المسرحية خلال الفترة القادمة منها اعمال تعرض على الشاشة خلال رمضان القادم، ويتواجد النصار في قطر حاليا لعرض مسرحية «الحرب العالمية السادسة» التي ستعرض على مسرح عبدالعزيز ناصر في سوق واقف وهو اول عرض مسرحي له في قطر.

وقد تمنى ان تكون عند حسن الظن وقد تم عرض المسرحية مسبقا على مسرح بكر الشدي في بوليفارد الرياض.

وعن حضوره مباريات كأس العالم قال: «من يوم افتتاح كأس العالم 2022 وأنا في حالة من الفخر والغرور بانتمائي الخليجي العربي.. فشكراً قطر الحبيبة على احتضانك العالم بشكل مشرف وفوق مستوى العالمية وهي فعلاً اجمل نسخة لكاس العالم ولن تتكرر».

سيشارك النصار أيضاً الفنانة القديرة حياة الفهد في مسلسل «قرة عينك» والتي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي مشوق، حول سيدة سجينة تقضي عقوبة في السجن ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين منهم صلاح الملا، سعاد علي، شيماء علي، صمود المؤمن، أسيل عمران، محمد الدوسري، حصة النبهان، وهو من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد كما يشارك مع قروب البلام في مسلسل كوميدي ويحمل اسم «فراموش» وهو ما اعتاد عليه الجمهور ان يرى من القروب سنويا اعمالاً كوميدية تترك البسمة والضحكة على شفاه المشاهدين.

وقد علمت «النهار» ان النصار لن يشارك هذه السنة في «استديو 23» ومن المقرر ان يتم استبداله بمسلسل «طاش ما طاش» بعد الاعلان الرسمي عن عودته الى الشاشة ومشاركة النجوم ناصر القصبي وعبدالله السدحان بعد انقطاع لسنوات.

وخلال يناير القادم سيشارك عبدالعزيز النصار في مسرحية «تم الايداع» وهو من تأليف هيا احمد واخراج محمد الحملي.

