حمزة نمرة أطلق ألبومه الجديد «نمرة لاونج» يضم 8 أغنيات

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أطلق الفنان حمزة نمرة أحدث ألبوماته الموسيقية «نمرة لاونج»، يضم 8 أغنيات صدرت جميعها دفعة واحدة على مختلف المنصات الرقمية العالمية.

ويخوض حمزة نمرة عبر الألبوم الجديد مغامرة فنية غير مألوفة عبر إعادة إحياء ثمانية من أشهر أغنياته بتوزيع موسيقي مختلف وإدراجها جميعا في ألبوم «موسيقي فقط» بدون غناء، وتحمل موسيقاه تيمة وحالة أيام الزمن الجميل مستوحاة من موسيقى التخت الشرقي من الثلاثينات.

ويضم ألبوم «حمزة لاونج» في جعبته 8 أغنيات من أشهر أغانيه التي حققت نجاحا جماهيرياً وتصدرت تريندات منصات التواصل الاجتماعي عند ظهورها، من بينها أغنية «فاضي شوية» التي كسرت حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب ورائعة «داري يا قلبي» التي حققت 350 مليون مشاهدة، بجانب أغنيات «معلش» و«القصة واللي كان» و«فيه ناس». كما يحمل الألبوم تجربة سمعية وبصرية استثنائية حيث تم تصميم كل أغنية بشكل كليب «انيميشن» بحكاية وحالة مختلفة عن الأخرى، وتم استيحاء تصميماتها من شوارع مصر القديمة في فترة الثلاثينات وأشهر الأماكن التي تحمل الطابع المصري الأصيل، مثل المقاهي الشعبية في فترة الملك فاروق وكافيه جروبي الشهير ومبنى قناة السويس وقهوة سيد درويش، حيث تظهر الفرقة الموسيقية المصاحبة لحمزة وهي تعزف موسيقاها في تلك الأماكن.

