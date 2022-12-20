حقق أرقاماً قياسية بعد طرحه بأقل من أسبوع

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حقق فيلم Violent Night أرقاما قياسية، واحتل المركز الثاني في شباك التذاكر العالمي بعد طرحه بأقل من أسبوع وجاء بعد فيلم Black Panther Wakanda Forever الذي جاء في المقدمة واستحوذ على أعلى إيرادات عالميا في هذه الفترة.

ويواصل فيلم Violent Night نجاحه بتحقيقه إجمالي إيرادات يصل إلى حوالي 21 مليون و800 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي خلال أيام من بداية طرحه في السينمات ودور العرض حسبما ذكر موقع imbd، حيث طرح الفيلم في السينمات يوم 2 ديسمبر الجاري.

تدور قصة فيلم Violent Night الذي يعد من أفلام رأس السنة لهذا العام في إطار من الإثارة والتشويق، حول مهاجمة مجموعة من المرتزقة ممتلكات عائلة ثرية للاستيلاء عليها في أعياد رأس السنة، ويتدخل بابا نويل لحماية تلك العائلة ويعتبر تدخله هو هدية عيد الميلاد.

ويشارك في فيلم Violent Night عدد كبير من الفنانين العالميين ونجوم هوليوود منهم، ديفيد هاربر، جون ليجويزامو، أليكس هاسيل، بيفيرلي دي أنجيلو، كام جيجنديت، إيدي باترسون، أندريه إريكسن، بريندان فليتشر، ميترا سوري، وغيرهم من الفنانين العالميين إخراج تومي ويركولا وتأليف بات كيسي بالتعاون مع جوش ميلر.

جدير بالذكر أن الفيلم وضعت له ميزانية حوالي 20 مليون دولار حسبما ذكر موقع imbd وتم تصويره في وينيبيغ، مدينة مانيتوبا في كندا وتستغرق مدة عرضه حوالي ساعة و52 دقيقة.

يُشار إلى أن مخرج العمل تومي ويركولا اشتهر بمشاركته في العديد من الأعمال المميزة منها: Dead Snow Hansel and Gretel:Witch Hunters، kill buljo 2،spermageddon، ويستعد بطل العمل ديفيد هاربر للمشاركة بفيلمه الجديد Gran Turismo رفقة أورلاندو بلوم، والذي تدور أحداثه حول مراهق مهووس بـألعاب سباقات السيارات، وتمر السنوات بعدها ويصبح ذلك المراهق سائق سيارات محترفاً، يخوض مغامرات في سبيل مواصلة نجاحه وتتابع الأحداث.

