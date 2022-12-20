كريستين ستيوارت تترأس لجنة التحكيم في «برلين السينمائي»

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تترأس الممثلة والمخرجة وكاتبة السيناريو الأميركية كريستين ستيوارت لجنة التحكيم في الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الذي يقام في فبراير المقبل. ونقل بيان عن مديري المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان قولهما: «يسعدنا أن نكون جذبنا كريستين ستيوارت لتولي هذه المهمة الاستثنائية، إنها واحدة من الممثلات الأكثر موهبةً وتنوعاً في جيلها». وأضاف مديرا المهرجان الذي يقام من 16 إلى 26 فبراير 2023 أن ستيوارت «شابة في طور الصعود، ولديها رصيد مثير للإعجاب، وهي الرابط المثالي بين الولايات المتحدة وأوروبا». وشكّل فيلم «بانيك روم» للمخرج ديفيد فينشر بداية بروز كريستين ستيوارت، وانطلقت بعده بقوة من خلال دور في مسلسل «توايلايت». ثم مثّلت في عدد من أفلام المخرج الفرنسي أوليفييه أساياس، ومن «برسونال شوبر»، كذلك عملت بإدارة وودي آلن في «كافيه سوسايتي». وتولت كريستين ستيوارت (32 عاماً) إخراج فيلم قصير في 2018، وشاركت في العام نفسه في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي.

وهي تعمل راهناً على إعداد أول فيلم روائي طويل لها، وهو مقتبس عن رواية للكاتبة الأميركية ليديا يوكنافيتش بعنوان «ذي كرونولوجي أوف ووتر»، حققت مبيعات كبيرة.

