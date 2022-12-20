«ليتل أميركا» يعود إلى منصة «Apple TV»

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يعود مسلسل «ليتل أميركا» إلى منصة «آبل تي في +» في موسم ثانٍ يضم ثماني حلقات تتناول قصص مهاجرين إلى الولايات المتحدة، ويسعى من خلالها إلى مقارنة واقع هؤلاء بما يُعرَف بـ «الحلم الأميركي»، وفق ما تقول المشاركة في إنتاجه سيان هيدر لوكالة فرانس برس. وعلى غرار الموسم الأوّل، يتطرق الجزء الثاني إلى «الحلم الأميركي» وفكرة النجاح المرتبطة به من خلال العمل والمثابرة، عبر عرض حياة شخصيات مختلفة تظهر في الحلقات التي تمتد الواحدة منها على أربعين دقيقة. ومن بين هؤلاء أفراد عائلة «سونغ» ومتجرها لبيع القبعات في ديترويت، والطباخ الصومالي جبريل من مينيابوليس الذي يعدّ أسياخاً من لحم الإبل اللذيذ. وتظهر خلال حلقات المسلسل الذي يستند إلى قصص حقيقية، الصعوبات التي تواجهها الشخصيات لناحية ابتعادها عن مواطنها والتحديات المادية والضغوط الممارسة من عائلاتها لتحقيق النجاح، فضلاً عن الخيبة التي تنتاب الشخصيات عندما تدرك أنّ نيويورك ليست كما اعتقدت. ومن بين هذه الشخصيات عازف البيانو الأفغاني زاهر الذي وصل إلى نيويورك هرباً من «طالبان»، وتمكّن في النهاية من الالتحاق بالمعهد الموسيقي، لكنّه عاش بعيداً عن والدته التي لم تغادر أفغانستان.