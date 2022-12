Top Movies

إضاءات

Black panther: wakanda forever فيلم أكشن ومغامرات ودراما. للمخرج رايان كوغلر. والنجوم مثل: شادويك جوسمان وتينوش هوبرتا وليتشيارايت.

Violent Night فيلم أكشن وكوميدي وجريمة. للمخرج تومي وير كولا. والنجوم مثل: ديفيد هاربور وجون ليجويزامو وأليكس هاسل.

Strange World فيلم رسوم متحركة وأكشن ومغامرات. للمخرج دون هول. والنجوم مثل: جيك جيلنفهال ودينيس كويد ولوسي لو.

The Menu فيلم كوميدي وإثارة ورعب. للمخرج مارك ميلود. والنجوم مثل: أنيتا تايلور ورالف فاينس ونيكولاس هولت.

Devotion فيلم أكشن ودراما وحرب. للمخرج جاي جي ديلارد. والنجوم مثل: غلين باول وجوناثان ميجورز ودارين كاغاسوف.

Black Adam فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج جومي كوليت سيرا، والنجوم مثل: دوين جونسون وسارة شاهي وبيرس برونستان.

The Fabelmans فيلم دراما. للمخرج سيتفن سبيلبرغ. والنجوم مثل: جبريل لابل وجوليا باترز وميشيل ويليامز.

I Heard the Bells فيلم دراما: للمخرج جوسهو إنك. والنجوم مثل: سيتفن أثيرهوت وجوناثان بلاير وزاشيل داي هيوغس.

Ticket to Paradise فيلم كوميدي ورومانسي، للمخرج أول باركر، والنجوم مثل: جورج كلوني وسين لينش وجوليا روبرتس.