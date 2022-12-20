السيستاني يؤكد ضرورة إنصاف ضحايا «داعش»

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بغداد- الوكالات: أكد المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، ضرورة تحرير النساء التركمانيات والإيزيديات اللاتي ما زلن مختطفات من قبل تنظيم «داعش»، وإنصاف ضحايا التنظيم الإرهابي التكفيري، وأشار إلى أن الانتصار الحاسم على «داعش» أسهم بتشكيل فريق أممي لتوثيق جرائمه وملاحقة عناصره.

وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان، أن المرجع الأعلى «استقبل قبل ظهر أمس رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره (يونيتاد)، كريستيان ريتشر، واستمع الى توضيح موجز منه حول الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ انشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2379 في عام 2017».

وأشار إلى أن السيد السيستاني «استذكر خلال هذا اللقاء الانتصار الكبير الذي حقّقه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات داعش الإرهابية»، مشيداً «بإجلال وإكبار بالتضحيات الجسام التي قدّمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحّماً على شهدائهم الأبرار وداعياً للمصابين منهم بالشفاء والعافية».

وأكد المرجع الأعلى، بحسب البيان، أنه «لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية»، مشدّداً على «ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد».

ولفت السيد السيستاني إلى «ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سورية، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه لا سيما من النازحين واللاجئين»، متمنياً للفريق الأممي التوفيق في أداء مهامهم.

من جهته، أكد وفد الأمم المتحدة، على محاسبة «داعش» على جرائمه في العراق دون النظر الى هويات الضحايا.

وقال السفير كريستان ريتشارد في مؤتمر صحافي إن «فريقي يعتقد ان جميع الضحايا لديهم الحق في محاكمة المجرمين بدون تسلسل هرمي».

وأضاف:» لقد حظيت أنا وفريقي بشرف عظيم بلقاء السيد السيستاني»، موضحا أنه «منذ إنشاء الفريق استرشدنا بحكمة السيد السيستاني وكانت دعوته للسلام والعدالة».

وتابع أنه «لا يمكننا أن ننسى جميع المجتمعات التي عانت وتألمت بسبب جرائم داعش الإرهابي»، مبيناً أن «جرائم داعش كانت لهدم الثقافة العراقية والتنوع النسيج الاجتماعي».

