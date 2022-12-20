الأردن.. الاحتجاجات تفقد زخمها وشعبيتها

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عمان- الوكالات: أخذت أزمة ارتفاع أسعار الوقود وإضراب سائقي الشاحنات في الأردن منحى جديداً، بعد مقتل ثلاثة أفراد من الشرطة وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه فيه بقتل نائب مدير أمن المدينة العقيد عبدالرزاق الدلابيح.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، أمس، عن تنفيذ حملة أسفرت عن قتل مشتبه فيه وضبط أشخاص آخرين من حملة الفكر «التكفيري» ومن معتنقي التيار الديني المتشدد في مدينة معان.

وكانت فرضيات عدة توقعت الكشف عن منفذ جريمة قتل العقيد الدلابيح، من بينها ما يتحدث عن وقوف تجار مخدرات أو تنظيمات «تكفيرية» خلف الحادثة، وهو سيناريو يعتقد مراقبون أنه قد يخفف من وطأة الغضب لدى عشيرة بني حسن التي أمهلت السلطات مدة ثلاثة أيام للكشف عن قاتل ابنها. ومن بين أصحاب هذه الفرضيات، وزير الداخلية السابق حسين المجالي الذي أكد أن أشخاصاً لديهم أجندات ويريدون تصفية حساباتهم مع الدولة، هم من قاموا باغتيال العقيد الدلابيح نافياً أن يكون المعتصمون أو المتظاهرون وراء ذلك.

ومن شأن هذه التطورات أن تسدل الستار على الاحتجاجات التي بدأت فعلياً تفقد زخمها وشعبيتها بين الأردنيين، لكن من دون أي ضمانات بعدم اندلاعها مجدداً، بخاصة مع القرارات الأخيرة للحكومة التي قوبلت بخيبة أمل، ولم تصل إلى مستوى ما هو مطلوب ومأمول شعبياً.

ويرى مراقبون ان الحكومة نجحت في تحويل دفة الأزمة من مجرد احتجاجات مطلبية ومعيشية إلى تهديد مباشر للأمن القومي والسلم الأهلي في البلاد.

وكانت السلطات نفذت، الليلة قبل الماضية، اعتقالات طاولت شخصيات بارزة وميدانية ومؤثرة في الحراك الشعبي وتنظيم الاعتصامات والدعوة إليها، في محاولة لثني المعتصمين والمضربين عن الاستمرار في فعالياتهم. ومن بين أبرز المعتقلين ماجد الشراري الرئيس السابق لبلدية مدينة معان التي شهدت أحداثاً دموية أسفرت عن مقتل ضابط شرطة كبير وجرح آخرين الأسبوع الماضي، إضافة لاعتقالات طاولت شخصيات حزبية بتهمة التحريض.

وواصل سائقو الشاحنات والنقل العام في محافظة معان إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الـ17 على التوالي، للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات والضريبة المفروضة عليها. وقال سائقون إن اعتقال الوجهاء ومحاولة فض الإضراب السلمي بالقوة لن تثنيهم عن مواصلة الاحتجاج.

ودارت مواجهات مع الدرك، الأحد، في معان مع هدوء نسبي شهدته باقي المناطق الأردنية، بينما نفذ أهالي مدينة الكرك الجنوبية إضراباً عاماً.

وأعلن رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة عن تعرضه لضغوط للتراجع عن الدعوة إلى الإضراب في المدينة.

