إيران ترحب بإعادة بناء الثقة والتعاون مع دول الخليج

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان: إن طهران مستعدة لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار والدول الخليجية.

وأضاف عبد اللهيان خلال «منتدى حوار طهران»، أن إيران ترحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار، خاصة الدول الخليجية.

وأشار إلى أن إيران مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وإعادة فتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت أن وزير الخارجية الإيراني توجه أمس إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في القمة الإقليمية الثانية لدول جوار العراق التي تعقد اليوم.

وسبق أن ألمح السفير الإيراني في لبنان إلى أن من المحتمل أن تشهد القمة لقاء ثنائيا بين ممثلي إيران والسعودية، وتكون منطلقا لعودة المحادثات الثنائية، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالملف النووي، أشار عبد اللهيان إلى استعداد بلاده للتوصل إلى الاتفاق النووي إذا كانت واشنطن تنوي الوصول إليه «بشكل عملي وحقيقي».

وفي الشأن الأوكراني، قال عبد اللهيان إن سياسة بلاده قائمة على حلّ الصراع من خلال الحوار والطرق السياسية، ورفض استخدام القوة وضرورة مراعاة القلق الأمني المشروع للجانبين، مؤكدا أن اتهام بلاده بتسليم الطائرات المسيّرة لروسيا لا أساس له، وأن الغرب يسعى لتبرير دعمه للحرب بالاتهامات.

