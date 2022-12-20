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لبنان: فرار 26 سجيناً معظمهم مدانون بتجارة الأسلحة والمخدرات


بيروت- الوكالات: تمكن 26 سجيناً من الفرار، فجر أمس، من سجن جب جنين في البقاع الغربي في لبنان، وفقا لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية أنهم فروا عبر أنابيب التهوية، وأن معظمهم مدانون بالتجارة في الممنوعات والأسلحة. وذكر موقع «النشرة» أن الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من القبض على سجين واحد حتى الآن، في حين تستمر التحريات لتحديد مكان السجناء الآخرين.
تجدر الإشارة إلى أنه، وفي نوفمبر الماضي تمكن 18 سجيناً من جنسيات مختلفة من الهروب من سجن فصيلة أميون في الكورة، شمالي لبنان.
وبحسب قنوات تلفزيونية لبنانية، فإن 5 من السجناء الفارين من حملة الجنسية اللبنانية، واثنين من التابعية السورية، وفلسطيني بالإضافة إلى سجين مكتوم القيد (بدون جنسية).
وسجل العام الحالي العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب 32 موقوفا من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، في السابع من أغسطس الماضي.


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