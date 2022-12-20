دينيس كوميتات لـ «النهار»: وجود متحدث رسمي لألمانيا في الشرق الأوسط دليل على اهتمامنا بالانتشار عربياً

عربيات ودوليات

قال الدكتور دينيس كوميتات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ومدير المركز الألماني للإعلام خلال حواره لـ «النهار» أن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا هي حربٌ ضد القانون الدولي، ويجب أن تنهيها روسيا على الفور، مشيرا إلى أن هذه الحرب الرهيبة تؤثر في مناطق مختلفة وتسببت في انفجار أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي.. مؤكدا أن ألمانيا لن تعاني من نقص في أمداد الغاز، مشيرا إلى أن مرافق تخزين الغاز الألمانية ممتلئة حاليًا بنسبة تزيد على 95%. مؤكدا دعم الحكومة الألمانية للأشخاص الذين يواجهون تحديات مالية بسبب ارتفاع فواتير الطاقة مشيرا إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع قطر والتي من شأنها أن تتيح إمدادات الغاز إلى ألمانيا لمدة 15 عامًا. فضلا عن شراكة في مجال الطاقة مع الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد أن ألمانيا تتعهد بالتزاماتها الدولية في مجال استقبال اللاجئين ويحصل الأشخاص المسموح لهم بالبقاء على فرص جيدة للاندماج في ألمانيا... وإلى نص الحوار:

? كيف ترصد حكومة ألمانيا الاتحادية الحرب الروسية - الأوكرانية. أسبابها وتداعياتها الآنية والمستقبلية؟ ما مساعي ألمانيا لإنهاء هذه الحرب؟

? قلنا منذ البداية: إن هذه الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا هي حربٌ ضد القانون الدولي، ويجب أن تنهيها روسيا على الفور. تؤثر هذه الحرب الرهيبة في مناطق مختلفة جدًا: أولاً وقبل كل شيء، وبطبيعة الحال تؤثر في الناس في أوكرانيا، حيث تتسبب في تدمير سُبل عيشهم، والبنية التحتية لبلدهم. ولكنها تؤثر بالطبع أيضًا في أوروبا، بسبب تدفُّق العديد من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية، وقُمنا بالفعل باستقبالهم. وعلى الصعيد السياسي من خلال انتهاك روسيا الوحشي لأبسط قواعد القانون الدولي. وعلى الصعيد العالمي، ظهر تأثير الحرب من خلال انفجار أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي. كما ترون، هناك العديد من التأثيرات، وكلها سيئة. ألمانيا تريد أن تنتهي الحرب على الفور. كل ما على الرئيس الروسي فعله هو إعطاء الأمر بالانسحاب.

الطاقة البديلة

? كيف ستواجه ألمانيا ما يمكن وصفه بأزمة شتاء قارس بلا غاز روسي.. وهل يكون غاز الخليج بين مصادر الطاقة البديلة في ألمانيا؟

? يجب أن أصحح فكرة أن ألمانيا ستعاني من أزمة طاقة حادة في الشتاء المقبل. سرعان ما أدارت الحرب ظهورنا لواردات الغاز الروسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وهو ثمن نحن على استعداد سياسي لدفعه. لذلك، تدعم الحكومة الألمانية أيضًا الأشخاص الذين يواجهون تحديات مالية بسبب ارتفاع فواتير الطاقة. لكننا أيضًا مستعدون جيدًا لفصل الشتاء: فمرافق تخزين الغاز الألمانية ممتلئة حاليًا بنسبة تزيد على 95%. بالإضافة إلى ذلك، وقعنا على مذكرة تفاهم مع قطر الأسبوع الماضي فقط، والتي من شأنها أن تتيح إمدادات الغاز إلى ألمانيا لمدة 15 عامًا. هناك أيضًا شراكة في مجال الطاقة مع الإمارات العربية المتحدة. يأتي موردو الغاز المهمون الآخرون لألمانيا أيضًا من أوروبا، على سبيل المثال من النرويج. في الوقت نفسه، نعمل على توسيع قدراتنا في مجال الطاقات المتجددة. كل لوح شمسي مثبت يجعلنا أقل اعتمادًا على الغاز الروسي، ويُحسن نتائج العمل من أجل المناخ لدينا.

مصدر قوة

? تسببت الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الصراعات في بلدان الشرق الأوسط (ليبيا، العراق- اليمن، تونس، سورية) في زيادة مطردة في أعداد المهاجرين إلى أوروبا عموما وألمانيا خصوصا.. كيف تتعاملون مع قضية المهاجرين واللاجئين في ألمانيا.. إلى أي مدى يشكلون عبئاً على البنية الأساسية في ألمانيا؟

? لطالما كانت أسباب انتقال الناس إلى أوروبا متنوعة، فبعضهم يتعرض للاضطهاد السياسي الحاد، والبعض الآخر يبحث عن حياة اقتصادية أفضل. تتعهد ألمانيا بالتزاماتها الدولية في مجال استقبال اللاجئين. نريد أن يحصل الأشخاص المسموح لهم بالبقاء هنا على فرص جيدة للاندماج في ألمانيا. في الأسبوع الماضي فقط، شارك المستشار الألماني أولاف شولتس في فعالية عن «ألمانيا كدولة هجرة». تنظر دولة الهجرة الحديثة إلى التنوع على أنه مصدر قوة. دولة الهجرة الحديثة تعترف بمسارات الحياة الفردية وتعزز المشاركة والاندماج منذ البداية. من المهم بالنسبة لنا تهيئة الظروف الإطارية لكيفية نجاح ذلك على أفضل وجه.

علاوة على ذلك، نحن ندعم طرق الهجرة القانونية إلى ألمانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع فيما يسمى بالدول المستقبلة للاجئين (مثل الأردن ولبنان وتركيا وكذلك شمالي أفريقيا) من أجل منح اللاجئين والمهاجرين في هذه البلدان آفاق مستقبلية أفضل.

مسؤوليات ألمانيا

? تتطلب سياسة المناخ تكاتف العالم أجمع ويقع على الدول المتقدمة صناعيا دور أكبر، ماذا ستقدم ألمانيا لدول الشرق الأوسط من مساعدات للتغلب على تداعيات هذه الأزمة؟

? من الصواب أننا يجب أن نعمل معًا لاحتواء الآثار المأساوية لأزمة المناخ، والتي بدأنا نشعر بها بوضوح اليوم.

يجب على جميع البلدان بذل المزيد من الجهد، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى نتمكن من تحقيق أهداف باريس المناخية. بوصفها دولة صناعية كبيرة، فإن ألمانيا لديها مسؤولية خاصة هنا. هذا هو السبب في أننا ندعم العديد من مشاريع حماية المناخ في جميع أنحاء المنطقة. كما تم تحقيق تقدم كبير في مؤتمر الأطرافCOP27، الذي عقد في شرم الشيخ. سيكون هناك صندوق يدعم الدول الأكثر تضررًا بشكل خاص في حالة حدوث أضرار مناخية. لقد ناضلت العديد من الدول من أجل ذلك على مدى عقود، وقد قامت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحملات نشطة من أجل ذلك قبل وأثناء مؤتمر الأطراف.

? وضعت ألمانيا لنفسها هدفاً، يتمثل في أن تكون محايدة مناخياً بحلول عام 2045. حدثنا عن حزمة الإجراءات المرتبطة بتحقيق هذا الهدف!

? أصدرنا في ألمانيا هذا العام الحزمة التشريعية الأكثر طموحًا منذ عقود للتوسع في الطاقات المتجددة. بحلول عام 2030، يجب أن يأتي 80 في المئة من الكهرباء لدينا من مصادر الطاقة المتجددة. لقد أنشأنا أيضًا أهدافًا للقطاعات المختلفة، مثل النقل والاستهلاك والكهرباء وبناء المنازل أو ترميمها والعديد من المجالات الأخرى، والتي سننفذها بعد ذلك واحدة تلو الأخرى لتحقيق الصورة الكبيرة. نحن نركز بشدة على هدف الحياد المناخي بحلول عام 2045، كما أكد المستشار الألماني مرة أخرى خلال خطابه في مؤتمر COP27.

الانتشار

? ذكرت من قبل أن وجود متحدث لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط هو دليل على التقارب بين ألمانيا والوطن العربي. نرجو أن تحدثنا عن نقاط التماس والتقارب من وجهة نظر ألمانيا؟.. وما القضايا السياسية التي تُظهر بوضوح هذا التقارب؟

? ألمانيا والعالم العربي يقتربان بعضهما من بعض أكثر فأكثر، والاهتمام بألمانيا في العالم العربي مرتفع للغاية؛ ولذلك فإن العديد من الناس لديهم الكثير من الأسئلة حول ألمانيا ومجتمعها وسياستها. إن مهمة المتحدث الإقليمي إلقاء الضوء على هذه القضايا تحديدًا، لإظهار ما تمثله ألمانيا سياسياً واقتصادياً، وللإشارة إلى الأولويات الخاصة لسياساتنا - الأمثلة هذا العام هي قبل كل شيء دعمنا لأوكرانيا، والسياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بالمناخ، والسياسة الخارجية النسوية - وأيضاً شرح القليل عن مجتمعنا. بالطبع، هذا يسير بشكل أفضل في هذه المنطقة باللغة العربية، لأنه يمكننا الوصول إلى العديد من الأشخاص من خلال اختيار اللغة، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لي. بهذه الطريقة أتواصل مع العديد من الأشخاص المختلفين من جميع أنحاء المنطقة، وهو ما أعتبره أمرًا مميزًا جدًا.

