نيمار لميسي: مبروك أخي

دوليه

قدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم منتخب السيليساو وباريس سان جرمان، التهنئة للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تحقيقه لقب المونديال أول من أمس. ونشر نيمار، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لميسي وهو يُقبّل كأس العالم، وكتب عليها: «مبروك أخي». وجاءت رسالة مهاجم السامبا، رغم العداء الكروي التاريخي بين البرازيل والأرجنتين. ويرتبط نيمار بعلاقة صداقة قوية مع ميسي، حيث لعبا سوياً في برشلونة لمدة 4 سنوات، قبل رحيل النجم البرازيلي إلى باريس سان جرمان في صيف 2017، ثم التحاق «البرغوث» به في عام 2021. وتوج منتخب الأرجنتين بلقب المونديال، بعد الفوز على «الديوك» بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3). وأحرز ميسي (ثنائية) وآنخيل دي ماريا أهداف راقصي التانغو، بينما سجل مبابي ثلاثية فرنسا.

