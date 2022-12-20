سواريز هنأ «البرغوث»

دوليه

هنأ النجم الأوروغوياني المخضرم، لويس سواريز، صديقه ليونيل ميسي بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم، على حساب فرنسا بركلات الترجيح في ملعب لوسيل، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3). ونشر سواريز، عبر حسابه على «تويتر»، صورة لميسي يرفع فيها كأس العالم، وكتب عليها: «مبروك يا صديقي! أنت بطل العالم». وتابع: «دعهم يقولون ما يريدون.. أنت كنت وستكون الأفضل». يذكر أن سواريز يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع ميسي، حيث لعبا معا في برشلونة لعدة سنوات.وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن سواريز أجرى أيضا مكالمة بالفيديو مع ميسي عقب المباراة النهائية، من أجل تهنئته باللقب. وتوجت الأرجنتين بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخها، والأولى منذ عام 1986.

