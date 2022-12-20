.. هكذا الحلم القطري

دوليه

من كان يظن في ديسمبر 2010 أنه أمر مستحيل، عاش ليشاهده ممكنا في ديسمبر 2022.

إذاً، فقد أوفت قطر بوعدها ونظمت نسخة استثنائية لنهائيات كأس العالم واختتمت أول من أمس واحدة من أجمل المناسبات الرياضية على مر التاريخ، واستيقظ جمهور كرة القدم في العالم أمس من حلم وردي استمر منذ 20 نوفمبر الماضي وحتى ليل الأحد.

لكن ما الذي ساعد في اظهار مونديال 2022 بهذه الصورة المشرقة وتحقيقه نجاحا منقطع النظير؟

قيادة حكيمة، مسؤولون على قدر كبير من الكفاءة، براعة في طريقة عمل اللجان، شعب واعٍ، منشآت مذهلة، أجواء آمنة، خطط طموحة مبنية على الواقع، ترتيبات وضعتها عقليات فذة، جمهور زائر يعشق كرة القدم، تجاهل للاصوات المغرضة، حرص على الاصالة، اهتمام بالقيم الانسانية العالية، بنية تحتية متينة، تنمية شملت كل القطاعات، هدف واضح بترك إرث دائم لدولة قطر والعالم، بطولة متقاربة ومترابطة وأماكن مثالية للتشجيع، انسيابية الاجراءات وسهولة الوصول للملاعب، المراكز المحيطة بالمنشآت نابضة بالحياة، مهنية عالية في نقل المباريات والاحداث الملتصقة بها، أخطاء تحكيمية تكاد لا تذكر، إثارة صاخبة صاحبت المباريات حتى آخر اللحظات، مستوى فني رفيع، نهائي أقرب للجنون من الإثارة، زوار مستمتعون بكرم الضيافة، التزام بالجدول الزمني، مواعيد اقامة المباريات تنوعت لمراعاة النقل التلفزيوني في العالم، شعور الامان انتاب المشجعين طوال الوقت، انتباه للتفاصيل الصغيرة والكبيرة من التكييف وحتى سرعة الانترنت، تطبيق أعلى معايير الجودة عالميا، التنفيذ تطابق مع ملف الاستضافة، رصيد تنظيمي زاخر، الاستفادة من تراكم خبرات تنظيم البطولات السابقة، الاستفادة من أخطاء الآخرين، مواكبة التحديثات على جوانب اللعبة، استقطاب اسماء لامعة للترويج، مشاركة في مؤتمرات وندوات انسانية عالمية، العمل منذ أول لحظة بعد اعلان فوز ملف قطر، فتح باب التطوع للجميع، تأهيل المتطوعين بمحاضرات واعمال تدريبية عالية المستوى، مرونة في التعامل مع الاتحاد الدولي للعبة، قدرة على الاستجابة لمطالب الجهات ذات العلاقة بالمونديال، تكيف مع ظروف العالم في «جائحة كورونا»، ترتيب سريع لتعويض إلغاء كأس القارات، ترك الحرية للاعلام الغربي لنقل مشاهداته لثقة كبيرة في النفس والعمل والتنظيم، مناطق المشجعين ذات جاذبية عالية، غزارة في اللوحات الارشادية بجميع اللغات، الحدائق والمجمعات موزعة بطريقة هندسية مدروسة، أنشطة ترفيهية مستمرة، الصبر على الحملات الاعلامية، اليقين بأن الانبهار شعور قادم لمتابعي المونديال، تواضع في استقبال الاشادة والمديح.

أما بعد ختام النهائيات، فقد استضافت قطر اكبر بطولة لكرة القدم في العالم بكفاءة عالية، وبدت في الايام الفائتة بقعة مذهلة بجميع تفاصيلها أقنعت الكرة الارضية بأن الاحلام تتحقق في الدوحة، وعندما حاول الاعلام الغربي وضع قطر تحت الضوء، بدت صورتها أكثر لمعانا بتنظيم لم تشهده دولة من قبل فكانت عند حسن الظن وانتزعت الاعجاب، وكانت من الدول النادرة التي قدمت ملفا للاستضافة ونفذته بكل تفاصيله وبنجاح يصعب وصفه.

عمل جبار ورحلة طويلة وجهد مضنٍ استمر 12 عاماً، جمع العالم في قلب قطر ورسم ابتسامة على محيا عشاق الساحرة المستديرة من انحاء الكرة الارضية بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر في فترة زمنية أنسى الجميع متاعب الحياة، ومنح الدول الاخرى فرصة الحلم.

