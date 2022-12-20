.. حملها أخيراً

دوليه

حُبست الأنفاس، ارتجفت الأصوات، خفقت القلوب، انهمرت الدموع، فحمل ليونيل ميسي أخيراً كأس العالم للمرّة الأولى في مسيرته الزاخرة، بقيادته الأرجنتين إلى لقب مونديال قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 3-3 في سيناريو جنوني دراماتيكي.

وأمام نحو تسعين ألف متفرج في ستاد لوسيل، قاد «البرغوث» بلاده إلى لقبها الثالث بعد 1978 و1986، حارماً المنتخب الازرق المتوج في 1998 و2018 من الانجاز عينه.

وافتتح ابن الخامسة والثلاثين التسجيل من نقطة الجزاء المبتسمة له مرة رابعة في قطر (23)، وضاعف نجم الشوط الأول أنخل دي ماريا الأرقام (36)، فبدا ان طريق اللقب الثالث معبدّة. لكن المحنّك ديدييه ديشان أجرى سلسلة تبديلات شجاعة قلبت الطاولة بهدفين لكيليان مبابي (80 من ركلة جزاء و81).

وأبى السيناريو العجيب الاكتفاء بذلك، فعاد ميسي ومنح «ألبيسيليستي» التقدم في الوقت الاضافي (108)، قبل أن يحقق كيليان مبابي ثاني ثلاثية في تاريخ النهائيات منحته لقب الهداف (8)، ويفرض ركلات ترجيحية. ومجدداً، سجل النجمان الرائعان مبابي وميسي، لكن صدّة من الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيس أمام كينغسلي كومان وأخرى خارج الخشبات لأوريليان تشواميني، أشعلت مدرجات ممتلئة بأكثريتها من مشجعي الأرجنتين، فرقصوا وهللوا وقفزوا وبكوا فرحاً.

فعلها ميسي أخيراً، قبّل واحتضن وحمل الكأس التي طاردها أربع مرات دون فائدة، أقربها في نهائي 2014 عندما خسر أمام ألمانيا بهدف قاتل بعد التمديد. وانضم أفضل لاعب في العالم سبع مرات، إلى مواطنه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي قاد بتشكيلة عادية بلاده إلى لقب 1986 بعد هدفين «خارقين» في مرمى إنكلترا في ربع النهائي، وبات بمقدور عشاقه المقارنة بينهما، وربما مع البرازيلي بيليه بطل العالم ثلاث مرات بين 1958 و1970.

وبعد 64 مباراة على مدى 29 يوماً، اختتم مونديال قطر، إحدى أكثر النسخ جدلية في التاريخ، بنهائي متلألئ بين الأرجنتين وميسي الذي رفع الكأس الذهبية الغالية.

وتنفس القطريون الصعداء بعد صافرة النهاية التي أطلقها البولندي سيمون مارتشينياك معلنة نهاية أول مونديال في الشرق الأوسط ودولة عربية، والأول في منتصف موسم البطولات الأوروبية على مشارف الشتاء، كلّف أكثر من 200 مليار دولار وفق تقديرات مختلفة.

واجتاح العالم شعور بضرورة حصول ميسي على لقب يستحقه، بعد أربع مشاركات مخيبة نسبياً، يتقدمهم مدربه الأصغر في هذه النهائيات ليونيل سكالوني.

