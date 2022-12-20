أوزيل: لا بنزيمة.. لا احتفال

دوليه

علق الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، على خسارة منتخب فرنسا نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، على ملعب ستاد لوسيل. وكتب أوزيل، عبر حسابه الشخصي على تويتر، «غاب بنزيما.. فغاب الاحتفال».

وكان بنزيمة غادر معسكر منتخب فرنسا بالدوحة، قبل انطلاق المونديال بعد تعرضه لإصابة، فيما ذكرت تقارير أن خلافات بينه وبين ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، كانت سبب استبعاده عن قائمة الديوك. وهنأ أوزيل المنتخب الأرجنتين، الذي انتظر 36 عاما ليفوز باللقب الثالث من كأس العالم، والأول لميسي.

وتوج المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، بلقب المونديال، بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، بعد انتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).

