رونالدينيو: ليو لم يتراجع

دوليه

أبدى الدولي البرازيلي السابق، رونالدينيو، سعادته بفوز المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم، مؤكداً أنه ليونيل ميسي نجم التانغو يستحق هذه البطولة.

وقال رونالدينيو: «لم يكن لأي لاعب رغبة

في الفوز بالمونديال مثل ميسي، إنه يستحق الفوز باللقب مع منتخب بلاده دون أدنى شك». وتابع: «ميسي لعب جميع المباريات بنفس المستوى، لم يتراجع في جميع المباريات، وتعامل مع الظروف والمعطيات بشكل مثالي».

وأتم تصريحاته: «أتمنى أن يستمر ميسي

في اللعب حتى على الصعيد الدولي، وآمل ألا تغيب شمس ميسي، إنه يلعب وكأنه في بداية مسيرته».

