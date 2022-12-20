رونالدينيو: ليو لم يتراجع

أبدى الدولي البرازيلي السابق، رونالدينيو، سعادته بفوز المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم، مؤكداً أنه ليونيل ميسي نجم التانغو يستحق هذه البطولة.
وقال رونالدينيو: «لم يكن لأي لاعب رغبة
في الفوز بالمونديال مثل ميسي، إنه يستحق الفوز باللقب مع منتخب بلاده دون أدنى شك». وتابع: «ميسي لعب جميع المباريات بنفس المستوى، لم يتراجع في جميع المباريات، وتعامل مع الظروف والمعطيات بشكل مثالي».
وأتم تصريحاته: «أتمنى أن يستمر ميسي
في اللعب حتى على الصعيد الدولي، وآمل ألا تغيب شمس ميسي، إنه يلعب وكأنه في بداية مسيرته».