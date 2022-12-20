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دوليه

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رونالدينيو: ليو لم يتراجع


أبدى الدولي البرازيلي السابق، رونالدينيو، سعادته بفوز المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم، مؤكداً أنه ليونيل ميسي نجم التانغو يستحق هذه البطولة.
وقال رونالدينيو: «لم يكن لأي لاعب رغبة
في الفوز بالمونديال مثل ميسي، إنه يستحق الفوز باللقب مع منتخب بلاده دون أدنى شك». وتابع: «ميسي لعب جميع المباريات بنفس المستوى، لم يتراجع في جميع المباريات، وتعامل مع الظروف والمعطيات بشكل مثالي».
وأتم تصريحاته: «أتمنى أن يستمر ميسي
في اللعب حتى على الصعيد الدولي، وآمل ألا تغيب شمس ميسي، إنه يلعب وكأنه في بداية مسيرته».


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