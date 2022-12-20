ماكرون: فخور بلاعبي فرنسا

دوليه

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس بأداء المنتخب الفرنسي في المونديال، معبرا عن فخره باللاعبين. ففي تغريدة نشرها بعد الخسارة التي تلقاها الديوك أمام الأرجنتين في المباراة النهائية بركلات الترجيح، قال ماكرون إن «المنتخب الفرنسي جعلنا نحلم»، وكان قد صرح قبلها بعد مواساته للاعبين في غرف الملابس أن «ما قلته للاعبين هو أنهم جعلونا فخورين للغاية». ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أمس تغريدة على موقع «تويتر» بعد هزيمة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم، قال فيها إن «المنتخب الفرنسي جعلنا نحلم». وفازت الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 عقب شوطين إضافيين على ملعب لوسيل. وبعد الهزيمة، حاول الرئيس الفرنسي مواساة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي بقي واجما. ثم هنأ الرئيس الفرنسي أفراد المنتخب في غرفة تبديل الملابس، وقال أمام لاعبين صامتين يظهر عليهم الشعور بخيبة الأمل: «سيكون هناك بلا شك ندم بعد هذه المباراة (لكن) لعبتم كرة قدم رائعة كان لديكم القلب والرغبة والموهبة» للمحاولة. وعند خروجه من الغرفة صرح ماكرون للصحافيين أنه شارك حزنه مع اللاعبين «خصوصا لأننا اقتربنا من الهدف»، مضيفا «وفي الوقت نفسه، ما قلته للاعبين هو أنهم جعلونا فخورين للغاية». وشدد الرئيس الفرنسي على الأداء «الاستثنائي» لمبابي بشكل خاص، قائلا: «بكل صراحة لست في أفضل موقع للتخفيف عن الناس الليلة لأنني كنت حزينا مثله على الأقل». وخلص ماكرون إلى أن «ما تخبرنا به هذه المباراة أيضا هو أنه لا يوجد سيناريو مكتوب مسبقا، إنه (الفوز) ممكن دائما». وأكد الرئيس الفرنسي أنه سيستقبل لاعبي المنتخب في الإليزيه لكن من دون تحديد موعد لذلك. في غضون ذلك، سيتوجه ماكرون إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الموجودة قبالة سواحل مصر للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية.