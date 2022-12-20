فابريغاس: ميسي أنت الأفضل

دوليه

قدم الإسباني سيسك فابريغاس تهنئة، نجم برشلونة السابق، وأحد الأصدقاء المقربين لليونيل ميسي، للبرغوث الأرجنتيني، بعد تحقيقه لقب المونديال. وقاد ميسي الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي (3-3). ونشر فابريغاس، عبر حسابه على «إنستغرام» لقطات حية من رفع ميسي لكأس العالم، وكتب عليها: «صورة للتاريخ ولإغلاق النقاشات حول الأفضل في التاريخ». وأضاف: «أنت (ميسي) تستحق ذلك مقابل كل ما قاتلت وعانيت منه طوال هذه السنوات للوصول إلى هذه اللحظة». وختم: «أنت صديق رائع جدا.. تهانينا».