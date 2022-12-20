بيليه: كرة القدم واصلت سرد قصتها

دوليه

حرص الأسطورة الكروية البرازيلي بيليه، على تهنئة المنتخب الأرجنتيني بتتويجه بمونديال قطر، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح (4-2). وتغلب راقصو التانغو في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل (3-3)، أول من أمس على ملعب لوسيل. وكتب بيليه عبر حسابه على «إنستغرام»:، كرة القدم تواصل سرد قصتها بطريقة رائعة كالعادة.. ميسي فاز بكأس العالم لأول مرة لأنه استحق ذلك على مسيرته». وأضاف موجها رسالته لكيليان مبابي نجم فرنسا: «صديقي العزيز مبابي، الذي سجل 4 أهداف في في المباراة النهائية للمونديال، يا لها من هدية.. مشاهدة هذا كمستقبل رياضتنا». وأتم: «يجب أيضا أن أهنئ المغرب على مشواره الرائع، إنه أمر رائع أن ترى فريقا من قارة أفريقيا يتألق.. مبروك للأرجنتين، بالتأكيد أن مارادونا يبتسم الآن».