دي بول: دخلنا التاريخ

دوليه

اعتبر دي بول، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، أن نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، المذهل والأفضل في تاريخ المونديال، مؤكدا أن التتويج باللقب في قطر أفضل نهاية لزميله ليونيل ميسي.

وقال دي بول، في تصريحات لقناة الكأس القطرية: «هذا النهائي هو المذهل والأفضل أكثر في تاريخ كأس العالم، كنا نستحق الفوز قبل ركلات الترجيح بعدما تفوقنا على فرنسا طيلة ال90 دقيقة». وعن تعود الأرجنتين على المعاناة، أضاف: «كانت دقائق من الرعب، وفعلا طالت المباراة، وهذا يسير مع المنتخبات التي تصل لنهائي كأس العالم، وقد أثبتنا أن لدينا شخصية كبيرة».

وحول التغييرات ومدى تأثيرها على الأرجنتين بالنهائي، رد: «أعتقد أننا قمنا جميعا بواجبنا، وهذه المباراة المذهلة انهيناها بالفوز ولم نرمي المنديل، كنا الأفضل في المونديال».

وأشار: «نحن خالدون، الأرجنتين منتخب خالد، دخلنا التاريخ بتتويجنا الليلة، ووضعنا النجمة الثالثة على قميصنا الجديد، أهدي ميداليتي لكل الأرجنتينيين الذين دعمونا في المواقف الصعبة، سأواصل التضحية من أجل هذا القميص».

وعن تأثير ذلك على الشباب في الأرجنتين، قال: «أولا دعوهم يستمتعوا، لقد جئنا من عائلات عادية متواضعة واجتهدنا وعملنا كثيرا حتى وصلنا لما نحن فيه، ومثلما رأينا نحن نلعب بحس هذه الجماهير، وكل من يجتهد بإمكانه أن يصل إلى هذا المطاف». وأردف: «تحدثت مع عائلتي في الأرجنتين بعد المباراة النهائية، وهناك تقاليد بالفعل لتجمهر الجماهير الأرجنتينية عند الاحتفالات حتى يستمتعوا، ونحن عند العودة للأرجنتين سنعود إلى الراحة».

